Objek Wisata Pantai Lasiana Alami Peningkatan Pengunjung Selama Libur Lebaran.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana.

POS-KUPANG.COM l KUPANG - Pantai Lasiana Kota Kupang sebagai destinasi wisata warga Kota Kupang dan sekitarnya mengalami lonjakan pengunjung selala masa libur lebaran 2018, Senin (18/6/2018)

Hal itu disampaikan Adolof Ataupah (53), pengelola tempat wisata pantai Lasiana Kupang saat ditemui POS-KUPANG.COM di pintu masuk tempat wisata Lasiana.

Adolof menjelaskan, berdasarkan pantauannya di area wusata, libur lebaran hari kedua sangat ramai pengunjung, total pemasukkan dari retribusi mencapai belasan juta.

"Minggu lalu pemasukkannya bisa sampai Rp 15 juta, artinya bisa mencapai target. Kebanyakan yang datang memanfaatkan libur lebaran secara berkelompok maupun sendiri," ungkapnya.

Ia menjelaskan, kebanyakan pengunjung yang datang memanfaatkan waktu libur lebaran dan pengunjung yang datang berasal dari kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu di masa libur lebaran, tambah Adolof, jumlah pengunjung di masa libur lebaran tahun ini mengalami lonjakkan hampir dua kali lipat.

Tekait biaya retribusi bagi pengunjung pantai Lasiana, Adolof menjelaskan, sudah hampir satu tahun ini biaya retribusi sudah nengalami kenaikan sesuai Peraturan Gubernur NTT No 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.

Untuk tarif karcis masuk orang dewasa sebesar Rp 5 ribu, tarif karcis masuk anak-anak per orang sebesar Rp 3 ribu, tarif karcis masuk roda per unit Rp 10 ribu, tarif karcis masuk roda dua per unit Rp 5 ribu, sewa panggung hiburan per hari Rp 750 ribu dan tarif pemakaian MCK (mandi, cuci dan kakus) per orang sebesar Rp 2 ribu.

Sebagai pengelola, pihaknya juga berharap kepada pemerintah provinsi NTT untuk menyediakan sarana penunjang tempat wisata lainnya sehingga dapat menarik lebih banyak pengunjung untuk datang liburan di pantai Lasiana Kupang.

"Yang kami inginkan ke depan kalau bisa dari pemprov NTT buat sesuatu yang bisa menarik pengunjung salah satunya kolam itu atau Banana boat supaya menarik pengunjung. Fasilitas pendukung harus dibangun," katanya. (*)