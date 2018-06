Mengintip Isi Kereta Api Kerajaan Inggris, Ternyata Ada Ruang Ini di Dalamnya

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Meghan Markle menemani Ratu Elizabeth dinas luar kota, ke Chester, Inggris, Kamis (14/6/2018).

Untuk menuju Chester yang terletak 265 kilometer dari London, keduanya mengandalkan kereta api khusus kerajaan.

"Kereta api ini disukai oleh ratu dan anggota kerajaan senior lain karena dianggap seperti rumah meskipun berada jauh dari rumah. Dilengkapi dengan kantor, ruang tidur, dan ruang makan," dikutip dari Travel and Leisure.

Kereta api Kerajaan Inggris ini pertama kali beroperasi pada 1977. Meskipun sudah berusia 36 tahun, kereta api Kerajaan Inggris saat ini masih dalam kondisi yang sangat baik.

Ada sembilan gerbong dengan desain eksterior dan interior yang tampak mewah. Pada bagian luar, kereta dicat warna hitam mengilat dengan logo Kerajaan Inggris.

Garis pintu, atap, dan jendela dicat warna merah sehingga menambah kesan formal. Gerbong kereta api kerajaan Inggris.

Di bagian dalam, terdapat ruang duduk, ruang makan dengan jumlah 10 kursi, dan kamar mandi ukuran besar.

Ada lemari khusus pakaian Ratu Elizabeth di kereta ini. Semua didesain dengan warna pastel dan bahan interior terbaik layaknya istana berjalan.

Untuk mendukung perjalanan dinas Ratu Elizabeth, kereta ini juga memiliki gerbong khusus bagi petugas keamanan dan staf istana. Kereta juga dilengkapi dengan alat komunikasi dan pasokan listrik tersendiri.

"Kereta tampaknya menjadi suatu tempat khusus, saat berada jauh dari rumah untuk Ratu dan keluarganya benar-benar bebas dari perhatian publik," tulis Brian Hoey dalam buku At Home with the Queen.

Hoey mengatakan Pangeran Charles bahkan lebih menikmati perjalanan menggunakan kereta kerajaan dibandingkan naik pesawat jet untuk bepergian jauh.

Pangeran Charles beralasan dapat melihat pemandangan pedesaan Inggris. Kereta api Kerajaan Inggris pertama kali digunakan oleh Ratu Victoria pada 1842.

Kereta tersebut dibuat khusus oleh perusahaan Great Western Railway Company pada 1840 dengan model dan teknologi paling mutakhir saat itu. (*)