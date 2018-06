Ini Cara Suzuki Menarik Minat Konsumen

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Hermina Pello

POS KUPANG.COM, KUPANG--Untuk mendukung pertumbuhan positif All New Ertiga, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengundang konsumen merasakan langsung sensasi mengendarai mobil All New Ertiga melalui program test drive All New Ertiga.

Test drive berlangsung sejak 1 Juni sampai 30 September 2018 di dealer roda empat Suzuki seluruh Indonesia. Program ini berhadiah mobil All New Ertiga.

Demikian PIC PT Surya Batara Mahkota (SBM), Musawir, Minggu (17/6/2018) melalui keterangan pers yang diterima Pos Kupang. PT SBM adalah dealer mobil suzuki di NTT.

Ia menyampaikan, Head of 4W Brand Development and Marketing Research PT SIS, Harold Donnel menjelaskan, melalui program ini PT SIS tidak hanya berupaya meningkatkan market share dan angka penjualan retail All New Ertiga di tiap daerah, tapi juga ingin memberikan pengalaman mengendarai All New Ertiga kepada para konsumen.

Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap aktivitas dealer dengan meningkatkan minat konsumen untuk mencoba langsung keunggulan All New Ertiga. Test drive berlangsung di showroom, pameran atau event dealer.

Dealer akan mendampingi peserta sambil menjelaskan keunggulan-keunggulan yang dimiliki All New Ertiga. Konsumen yang ingin mengikuti program ini harus mengisi data diri terlebih dahulu di microsite www.allnewertigatestdrive.com, kemudian mengunggah foto diri pada saat test drive dan mencantumkan SIM A.

Para peserta yang telah terdaftar dan menerima e-mail serta SMS konfirmasi dalam program test drive All New Ertiga berpeluang mendapatkan undian hadiah utama berupa satu unit mobil All New Ertiga, GX MT, tiga unit motor Suzuki Address, tiga unit motor Suzuki GSX-R150 serta tiga unit motor Suzuki GSX-S150.

Syaratnya, konsumen wajib foto selfie setelah melakukan test drive All New Ertiga dan diunggah ke media sosial pribadi masing-masing.

Selain itu, konsumen juga wajib untuk follow dan mention @suzuki_id di Instagram atau laman Facebook Suzuki Indonesia. Setelah program test drive All New Ertiga berakhir, PT SIS akan mengumumkan pemenang berdasarkan hasil undian pada bulan Oktober 2018.

Selama program undian test drive All New Ertiga berlangsung, PT SIS menargetkan jumlah 36.000 peserta dari seluruh dealer Suzuki di Indonesia yang turut berpartisipasi dalam program ini.

Kemunculan All New Ertiga di ajang tahunan IIMS 2018 mengukuhkan tahta Ertiga sebagai garda depan Suzuki hingga berhasil menyabet penghargaan The Best MPV.

Selain dimensi baru yang lebih besar dari pendahulunya dan desain interior yang lebih elegan, All New Ertiga dilengkapi dengan teknologi ESP (Electronic Stability Program) yang mampu mengendalikan sistem pengereman sekaligus menggenapi fitur keselamatan Suzuki.

All New Ertiga tampak lebih kokoh dan ringan dengan platform baru heartech yang melindungi para penumpang saat berkendaraan di berbagai medan.

Mesin All New Ertiga juga tampak lebih garang dengan kode K15B sehingga performa All New Ertiga tampak lebih responsif sekaligus irit bahan bakar. (*)