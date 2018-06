Aduh! Sopir Mabuk Dump Truk Masuk Got

Sebuah Mobil Dump Truk yang masuk got, Minggu (17/6/2018).

Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Gordi Donofan

POS KUPANG. COM | MBAY -- Diduga mabuk minuman keras, Sebuah mobil light dump truk yang dikemudikan oleh Antonius Mayolus Piga (40) menabrak sebuah got dan masuk dalam got.

Kecelakan tunggal itu bertempat di Jalan Soekarno - Hatta Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa Kabupaten, Minggu (17/6/2018) sekitar pukul 14.30 Wita.

Kapolsek Aesesa, AKP Ahmad, SH, kepada Pos Kupang, Senin (18/6/2018) menjelaskan, mobil yang kendarai oleh Antonius Mayolus Piga (40) itu sedang melaju datang dari arah Penginanga hendak menuju kearah Danga sesampainya ditempat kejadian mobil yang dikemudikan tersebut hilang kendali dan keluar badan jalan dan masuk didalam got bagian kiri dari arah Penginanga.

Saat itu sopir yang mengendari mobil dump truk yang bernomor polisi EB 9072 D itu dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras.

"Kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Pengemudi mobil tersebut mengendarai kendaraannya dengan kondisi dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi miras," jelas AKP Ahmad.

Mobil tersebut tampak rusak parah bagian depannya hancur dan bodinya tampak rusak parah. (*)