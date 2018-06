Keluarga Artis Peran Ini Kembali Adopsi Bayi Korban Kekerasan, Ini Dia

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Artis peran, Hamish Daud memperkenalkan Nurin, seorang bayi yang diadopsi keluarganya dari panti asuhan.

Hamish memperkenalkan Nurin ke publik melalui akun Instagram-nya @hamishdw, Sabtu (16/6/2017).

Bintang film Critical Eleven ini mengunggah tiga foto Nurin. Foto-foto itu menunjukkan Hamish tertawa dengan Nurin dan juga saat istrinya, penyanyi Raisa, menggendong bayi itu.

"Perkenalkan Nurin, anggota terbaru keluarga kami. Nurin adalah bocah ketiga yang diadopsi keluarga saya dari sebuah panti asuhan yang melindungi anak-anak korban kekerasan orangtua," tulis Hamish dalam bahasa Inggris seperti dikutip Kompas.com.

Ia bahagia karena Nurin sudah menjadi bagian dari keluarganya. Hamis menyebut Nurin adalah hadiah terindah untuk menutup bulan Ramadhan tahun ini. Tindakan yang dilakukan Hamish dan keluarga mendapat pujian dari warganet.

"Alhamdulilah... semoga Nurin berada diasuhan yg tepat dengan 2 orang favorit saya. So proud of you @raisa6690 @hamishdw," tulis seorang follower Hamish.

"Salam kenal, Dear Nurin. Teruslah tersenyum karena betapa sayangnya Tuhan padamu... mempertemukanmu dengan orang-orang tulus...," tulis yang lain. (*)