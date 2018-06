Pelabuhan Baranusa Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Ini Konkritnya

Laporan Wartawan POS-KUPANG. COM, Hermina Pello

POS-KUPANG. COM, KUPANG - - Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Pelabuhan dibidang Pelayanan Jasa Kapal, Pelayanan Jasa Barang, Pelayanan Jasa Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya, Pelabuhan Baranusa melaksanakan Sosialisasi Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Baranusa Welhelmus D. Dami, SH kepada POS-KUPANG. COM melalui WA Kamis (14/6/2018) menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh Para Nakhoda Kapal, Supervisi PT.ASDP (Persero) Cabang Kalabahi, Ketua TKBM, Pihak Kecamatan Pantar Barat dan semua Pegawai Kantor Pelabuhan Baranusa.

"Tujuan Sosialisasi Standar Pelayanan ini untuk memberikan informasi kepada pengguna jasa pelabuhan dan instansi terkait di Pelabuhan," katanya.

Welhelmus mengatakan sosialisasi mengenai persyaratan mekanisme sistem dan prosedur , waktu pelayanan , biaya /tarif , produk layanan dan pengelolaan pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan jasa kapal , pelayanan jasa barang , pelayanan jasa sarana dan prasarana serta

pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.

Dia mengungkapkan untuk pelayanan jasa labuh, persyaratan dan prosedurnya , selambat-lambatnya 1 x 24 Jam sebelum kapal tiba di Pelabuhan, Perusahaan Angkutan Laut/Agent menyampaikan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) dan dokumen lain dari instansi terkait, waktu pelayanan 20 menit,

Biaya atau tarif berdasarkan PP 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan, untuk Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan Kelas III Per GT per kunjungan Rp. 88,

Kapal yang melakukan kegiatan tidak tetap Per GT Per kunjungan Rp.50 dan Kapal Pelayaran Rakyat Kelas III Per GT per kunjungan Rp. 44

Pelayanan Jasa Tambat, Persyaratan dan Prosedurnya, Dermaga yang dilengkapi dengan bollard (alat untuk menambatkan tali kapal), Selambat-lambatnya 1 x 24 Jam sebelum kapal tiba di Pelabuhan Perusahaan AL/Agent mengajukan permintaan pelayanan tambat kapal di dermaga dilampirkan dengan Surat Penunjukan Bongkar Muat (B/M) dari Pemilik Barang/Owner Ship ; Copy PKK yang telah diverifikasi, Manifest Bongkar/Daftar Rencana Muat (untuk melaksanakan pemuatan), Waktu Pelayanan 20 menit, Biaya berdasarkan PP 15 Tahun 2016, Kapal angkutan laut dalam negeri

Kelas III per GT per etmal Rp. 38 dan Kapal Pelayaran Rakyat Kelas III Rp. 19

Pelayanan Jasa Barang, Persyaratan antara lain Tenaga Kerja Bongkar Muat/Perusahaan Bongkar Muat, Mekanismenya Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum kapal tiba, Perusahaan Bongkar Muat