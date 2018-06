Menangkan Hati Rakyat, Bacaleg Hanura Bilang Jangan Andalkan Stiker

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Thomas Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi NTT dari Partai Hanura dapil Manggarai Raya, Kristo Mboi mengatakan dirinya akan melakukan sosialisasi diri.

Sebab, salah satu cara membesarkan partai dengan turun langsung ke tengah masyarakat melakukan sosialisasi.

"Bacaleg harus turun ke tengah masyarakat.

Tidak hanya mengandalkan kalender dan stiker, tapi datang ke tengah masyarakat," tambah Kristo Mboi kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (12/6/2018).

Tarsiana Daud, seorang pengurus Srikandi Hanura NTT ketika mengikuti aksi pembagian takjil di perempatan Jalan Eltari, kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (20/5/2018). (pos kupang.com, lexy manafe)

Fit and proper test yang dilakukan Partai Hanura tambahnya, merupakan standar perekrutan bacaleg untuk menghasilkan bacaleg yang berkualitas.

"Saya kira itu standar yang luar biasa untuk menghasilkan caleg yang berkualitas, yang memiliki komitmen tinggi terhadap partai dan membesarkan partai mulai dari akar rumput, juga melihat elektabilitas bacaleg itu sendiri," katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi NTT, Drs. Refafi Gah, MPd, disela-sela kegiatan fit and proper tes di Kantor DPD NTT Partai Hanura, Selasa (12/6/2018) mengatakan, ada 60 orang bacaleg DPRD NTT dari Partai Hanura menjalani fit and proper test. Ke 60 an orang bacaleg tersebut berasal dari delapan daerah pemilihan.

Refafi mengatakan, tujuan dari fit and proper tes untuk mengetahui kualitas dari para bacaleg yang akan bertarung dalam pemilihan umum tahun 2019 mendatang.

"Kita ingin mengetahui latar belakang para caleg, bukan saja latar belakang pengetahuan dan intelektualnya saja tetapi juga mengetahui kemampuan ekonomi mereka," katanya.