Kepsek SMA Negeri 4 Kota Kupang Minta Tambahan Ruang Kelas. Ini Kebutuhan Ril

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Kota Kupang, Drs. Agustinus Bire Logo, M.Si meminta pemerintah Provinsi NTT agar dapat menambah jumlah ruangan di sekolah tersebut.

Pasalnya, saat ini banyak sekali siswa yang mengenyam pendidikan disekolah tersebut, sementara persediaan jumlah ruangan di sekolah itu sangat batas. Akibatnya, pihak sekolah memakai ruangan SMP Negeri 20 sebagai ruangan belajar bagi siswa disekolah itu.

" Kita disini kekurangan ruang kelas. Jadi harapannya ada pemambahan ruang kelas. Penambahan ke keatas, tingkat dua supaya kita tidak pakai lagi ruangan SMP Negeri 20 Kota Kupang," kata Agustinus saat dihubungi Pos Kupang diruang kerjannya, Rabu (13/6/2018).

Agustinus menambahkan, selama ini siswa SMP Negeri 20 Kota Kupang melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada sore hari. Hal itu membuat kualitas pembelajaran di SMPN Negeri 20 Kota Kupang menurun.

Dengan adanya penambahan ruangan kelas, tambah Agustinus, SMA Negeri 4 Kota Kupang tidak lagi memakai ruangan kelas SMP Negeri 20 Kota Kupang. Selain itu, SMP Negeri 20 Kota Kupang dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari.

" Kalau mereka sekolah pagi karena itu akan meningkatkan mutu pendidikan disekolah itu. Mereka sekolah sore tidak mungkin menggunakan waktu yang sesuai 45 menit per jam. Mereka paling menggunakan waktu belajar 35 atau 25 menit per jam dan nanti mereka akan masuk juga di SMA Negeri 4 Kota Kupang. Nanti kami juga yang rugi to," kata Agustinus.

Agustinus menjelaskan, SMP Negeri 20 Kota Kupang dibangun di lokasi SMA Negeri 4 Kota Kupang. Harusnya, SMP Negeri 20 Kota Kupang dibangun di lokasi tersendiri dan tidak digabung dengab SMA Negeri 4 Kota Kupang.

" Yang kedua SMP Negeri 20 Kota Kupang kan dibangun di lokasi kami. Harusnya mereka di lokasi sendiri. Akhirnya kita punya tanah semakin kecil. Kita tidak bisa bangun lagi," tambah Agustinus.

Agustinusengungkapkan, jika seandainya SMPN 20 Kota Kupang dibangun di Lokasi tersendiri, maka sekolahnya akan memakai ruangan kelas tersebut, sehingga SMA Negeri 4 Kota Kupang sudah mencukupi kebutuhan akan ruangan kelas.

" Hanya memang inikan pemerintah punya, jadi kita harus hormat. Kalau mereka ada tanah yang disiapkan pemerintah dan pindahkan SMP Negeri 20 Kota Kupang, maka kita bisa bangun ruangan lagi," kata Agustinus.

Selain permintaan ruang kelas, tambah Agustinus, ia meminta kepada pemerintah provinsi untuk menambah peralatan laboratorius di sekolah itu. Menurutnya, sekolahnya masih banyak kelurangan peralatan laboratorium. (*)

Baca: Komisi V DPRD NTT Bentuk Satgas Kawal PPDB 2018