Harga Beras dan Telur Ayam Turun, Harga Gula Pasir dan Minyak Goreng Stabil

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional do Kota Kupang, Selasa (12/6/2018), menurun.

Beras dam telur ayam merupakan dua jenis bahan kebutuhan pokok yang mengalami penurunan harga. Sementara harva kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng dam telur ayam masih stabil.

Asdar, seorang distributor beras di Kota Kupang yang ditemui di kiosnya di Pasar Naikoten, Selasa (12/8/2018), mengatakan, tiga hari menjelang lebaran harga kebutuhan pokok justeru cenderung turun.

Beras misalnya, ada beberapa jenis yang mengalami penurunan harga. Beras yang mengalami penurjnan harga yakni beras asal Sulawesi dari Rp 11.000,00 ke Rp 10.000,00.

Sedangkan beras lokal masih bertahan di level Rp Rp 9.500,00 sampai Rp 10.000,00 per kg. Kecuali Jenis Nona Kupang yang mengalami kenaikan harga dari Rp 11.000,00 per kg menjadi Rp 12.000,00 per kg pada Selasa siang.

Bahan kebutuhan pokok lainnya yang mengalami penurunan harga yakni telur ayam dari Rp 53.000,00/ per papan menjadi Rp 48.000,00/ papan pada Selasa sore.

Apa yang menyebabkan harga kebutuhan pokok di Kota Kupang menurun. Ternyata semata karena persaingan yang semakin ketat.

"Harga turun bukan karena intervenai pemerintah atau pihak manapun tapi karena persaingan yang semakin ketat," kata Asdar.

Sementara harga gula pasir masih bertajam Rp 13.000,00 per kg dan minyak goreng antara Rp 65.000,00 sampai Rp 75.000,00 / jiregen (5 ltr), terigu Rp 8.000,00/ kg. Menurut para pedagang, harga sembako diperkirakan akan terus menurun sampai setelah lebaran karena stok melimpah. (*)