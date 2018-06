Guns N'Roses Gelar Konser di Gelora Bung Karno Bulan November Mendatang

POS KUPANG.COM - - Grup musik Guns N' Roses siap menggelar konser mereka di stadion ikonik Gelora Bung Karno (GBK) pada 8 November mendatang, ungkap pihak promotor konser.

UnUsUaL Entertainment & TEM mengumumkan bahwa penjualan tiket konser pre-sale akan mulai dibuka pada 27 Juni 2018 di laman resmi mitra tiket BookMyShow.

Sebelumnya, penggemar bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu di laman itu untuk mengetahui harga tiket khusus untuk pre-sale, menurut siaran pers BookMyShow, Senin.

Guns N' Roses yang terdiri atas Axl Rose (vocal, piano), Duff McKagan (bass), Slash (lead guitar), Dizzy Reed (keyboard), Richard Fortus (rhythm guitar), Frank Ferrer (drums) dan Melissa Reese (keyboard) itu kembali menyambangi penggemar di Indonesia dalam rangkaian "Not In This Lifetime Tour".

Rolling Stone menyebut "Not In This Lifetime Tour" grup tersebut sebagai kemenangan kembalinya salah satu band penting dalam sejarah band musik rock.

Terbentuk tahun 1985, Guns N' Roses mengeluarkan debut album studio "Appetite for Destruction" tahun 1987. Album itu menjadi album terlaris di Amerika Serikat, terjual 30 juta kopi di seluruh dunia. (*)

