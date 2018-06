Tiga Tahun Nae Soi Tuntaskan 1.600 Km Jalan Provinsi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eginius Mo'a

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Pengalaman 10 tahun membidangi Komisi V DPR RI, calon Wakil Gubernur NTT, Yosef Nae Soi, menargetkan menuntaskan 1.625 Km jalan provinsi di seluruh NTT selama tiga tahun.

"Paling penting bagi saya infrastruktur. Jalan propinsi, saya akan hotmix dalam tempo tiga tahun.Harganya Rp 3 Milar/Km atau kita butuh Rp 4,950 triliun," kata Yosef Nae Soi, kepada wartawan dalam Rakorda DPD Partai Golkar NTT dengan Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia Timur DPP Partai Golkar, Drs.Melchias Markus Mekeng, Sabtu (9/6/2018) di Hotel Capa, 6 Km arah timur Kota Maumere, Pulau Flores.

Yosef mengatakan dana pembangunan jalan bukan menggunakan APBD NTT, tetapi memanfaatkan ruang yang disediakan dalam Keppres Nomor 38 Tahun 2015. Regulasi ini memberi keleluasaan kepada daerah memanfaatkan badan usaha yang selama ini tidak digunakan para kepala daerah.

"Badan usaha, kita minta bangun jalan dalam tiga tahun sekaligus. Dana yang dikeluarkan oleh badan usaha, kita cicil selama lima tahun. Tetapi rakyat bisa menikmati jalan yang mulus dalam tempo tiga tahun," ujar Nae Soi.

Menurut Nae Soi, menggunakan APBD NTT sekitar Rp 400 miliar sangat kecil dibagikan kepada 20 kabupaten. Setiap daerah hanya memperoleh 1 Km/tahun. "Sampai kapanpun jalan provinsi tidak akan selesai," tandas Nae Soi.

"Skema pembangunan infrastruktur ini tidak populer bagi pengusaha. Saya butuh `out came' dan `out put' bukan prosesnya. Saya tidak peduli mau rekanan dari dalam atau luar negeri, yang penting manfaatnya bagi rakyat," tandas Yosef. (*)