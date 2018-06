Fakta-fakta Bon Jovi, Grup Band Amerika yang Telah Berusia 35 Tahun Dengan 120 Juta Album

POS-KUPANG.COM - Anda penggemar lagu-lagu Bon Jovi? Bisa saja anda menyukai lagu-lagunya tapi tidak mengetahui sejarah band ini. Mengapa sampai bernama Bon Jovi dan bagaimana sejarahnya.

Tahukah anda bahwa band yang telah berusia lebih dari 30 tahun ini telah menjual 120 juta album? fantastis bukan?

Dikutip dari Youtube, nama Bon Jovi diambil dari nama vokalis mereka yaitu Jon Bon Jovi, yang lahir dengan nama John Francis Bongiovi, Jr

Bon Jovi merupakan band asal Amerika yang berdiri tahun 1983 masih eksis hingga saat ini.

Bahkan lagu-lagu karya Bon Jovi masih sering diputar di seluruh dunia, seperti Always, Thank You 4 Loving Me, Bed of Roses, It's my life dan masih banyak lagi.

Pada tahun 1986, Bon Jovi mencapai pengakuan global atas album ketiga mereka yang bertajuk Slippery When Wet,

beberapa lagu dialbum ini, seperti "You Give Love A Bad Name, Livin' on a prayer menapaki posisi teratas di billboard & chart musik berbagai negara dunia.

Kembali mengulang sukses, di tahun 1988-1990 Bon Jovi menelurkan album bertajuk New Jersey. dan kembali menoreh prestasi sebagai album hard rock top 10 single.

jon bon jovi (ISTIMEWA)

Bon Jovi yang beranggotakan Jon bon jovi pada vocal, richie sambora sebagai lead gitar, tico torres pada drum, david bryan pada keyboard.

Sampai saat ini telah merilis 14 album. Studio mereka telah berhasil menjual lebih dari 120 juta album di seluruh dunia dan melakukan lebih dari 2.700 konser di lebih dari 50 negara.

Tak heran berbagai penghargaan musik bergengsi dunia telah mereka dapatkan

Namun kabar yang sangat disayangkan oleh para penggemarnya, pada bulan april 2013 sang Gitaris Richie Sambora memilih meninggalkan band yang telah setia membesarkan namanya.

