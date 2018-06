Usai Pose Hot, Kini Ariel Tatum Kembali Bikin Heboh dengan Foto-foto Berikut

POS-KUPANG.COM -- Seakan tak habis mengumbar sensasi, artis ini kembali bikin heboh.

Setelah sebelumnya disorot media dan menarik perhatian netter dengan pose hot di media sosial, artis Ariel Tatum kembali bikin heboh.

Di akun Instagramnya, @arieltatum, ia mengunggah potret dirinya tengah menghisap sebatang rokok pada Kamis (7/6/2018).

Ada dua postingan yang memperlihatkan Ariel tengah mengisap batang rokok.

Pada tiga unggahan di Instagram nampak potret Ariel menggunakan filter hitam-putih.

Gadis yang lahir di Jakarta itu tengah duduk di sebuah jendela sambil membawa sebatang rokok.

Ariel Tatum (instagram.com/arieltatum/)

"We inhale the very thing that kills us, just so than we can feel more alive," tulis Ariel pada unggahan pertama.

(Kita menghirup hal yang membunuh kita, hanya agar kita merasa lebih hidup)

Pada potret terakhir yang menggunakan tema serupa, nampak Ariel masih duduk di jendela dengan asap rokok di sekitarnya.