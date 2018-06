LIVE STREAMING Vidio.com Barito Putera vs Sriwijaya FC Pukul 20.30 WIB Malam Ini

POS-KUPANG.COM - Saksikan live streaming Barito Putera vs Sriwijaya FC via vidio.com pada pekan 13 Liga 1 2018 malam ini, Jumat (8/6/2018) pukul 20.30 WIB atau 21.30 Wita.

Setelah memainkan 12 pertandingan, Barito Putera berada di posisi kedua klasemen dengan raihan 20 poin.

Sedangkan Sriwijaya FC yang telah mengoleksi 19 poin berada satu tingkat di bawahnya.

Menghadapi pertandingan penting, Sriwijaya FC justru datang ke Stadion 17 Mei, Banjarmasin, markas Barito Putera dengan persiapan minim.

Adanya aksi mogok latihan dari para pemain membuat pelatih Rahmad Darmawan kesulitan.

Satu-satunya cara yang dia ingin pemain Sriwijaya FC terapkan adalah bermain secara efisien.

Karena Rahmad sadar anak asuhnya tidak akan maksimal dalam segi strategi dan fisik.

"Kami memang terkendala persiapan tim dan latihan juga baru digelar hari ini (Kamis (8/6/2018). Dengan waktu yang tidak banyak, salah satu penekanan saya ialah agar pemain tampil efisien," kata pelatih yang akrab disapa RD itu dilansir Bpost Online dari laman resmi Liga 1.

Meski Sriwijaya FC sedang bermasalah, pelatih Barito Putera, Jacksen F. Tiago enggan merasa diuntungkan.

Dia tetap harus waspada mengingat tim berjuluk Laskar Wong Kito memiliki banyak pemain bintang.

Jacksen mencoba untuk memotivasi anak asuhnya agar bisa tampil militan sepanjang pertandingan.

Kemenangan atas Sriwijaya FC akan sangat menguntungkan bagi mereka supaya tetap berada di papan atas.

"Saya akan mempersiapkan tim dengan yang terbaik. Memotivasi para pemain agar percaya diri. Semoga kami bisa mengambil kesempatan dan mempertahankan posisi di papan atas," tutur Jacksen. (banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)