Ariel Noah Dikabarkan Dekat Daun Muda, Luna Maya Pun Bilang Begini

POS-KUPANG.COM - Vokalis Ariel Noah kembali menjadi perhatian publik. Lelaki berwajah handsome ini menarik perhatian menyusul statusnya yang masih sendiri.

Yah, Ariel NOAH dan perempuan ibarat dua hal yang tak terpisahkan.

Karier lelaki yang dulu dikenal dengan grup Peterpan dan melejit di industri tarik suara tak berbanding lurus dengan imej Ariel soal perempuan.

Ariel pernah menikah dengan Sarah Amelia dan punya satu anak.

Namun pernikahan ini tak bertahan lama.

Isu-isu perselingkuhan selalu mengiringi rumah tangga Ariel dan Sarah saat itu.

Ariel Noah (KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO)

Dan beberapa saat kemudian, hebohlah skandal video tak senonoh dengan dua artis terkenal Luna Maya dan Cut Tari.

Lalu bagaimana kabar terkini Ariel soal perempuan?

Sempat dekat dengan janda cantik Sophia Latjuba, Ariel kini dikabarkan sendiri lagi.

Vokalis grup band Noah, Nazil Irham atau sering disapa Ariel, dikabarkan sudah 'move on' dari mantan pacarnya Sophia Latjuba.

Kabar tersebut datang dari mantan kekasih Ariel, Luna Maya.

"(Ariel) putus sama yang mana nih? Kan setelah yang Latjuba udah ada yang lain lagi he he he," kata Luna saat ditemui di XXI Epicentrum, seperti dikutip Tribunwow.com dari Kompas.com, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018) malam.

"Masa sih belum lihat (pacar baru Ariel)?" sambung Luna Maya sambil tersenyum.

Luna Maya (TRIBUNNEWS.com/JEPRIMA)

Sebelumnya, ketika Ariel dikabarkan putus dengan Sophia Latjuba, sejumlah warganet berharap Luna dan Ariel kembali berpacaran.

Namun Luna enggan mewujudkan keinginan sejumlah netizen tersebut.

"Wow. Untuk saat ini enggak ya," kata Luna sambil menggelengkan kepala dan tetap tersenyum.

Luna dan Ariel pernah berpacaran pada 2004 lalu, namun hubungan mereka kandas setelah beberapa tahun.

Kini, Luna menjalin hubungan cinta yang sudah berjalan lima tahun dengan Reino Barack.

Terawang Mbah Mijan

Terkait hal tersebut, peramal, Mbah Mijan turut berkomentar.

Melalui akun Instagram-nya @mbah_mijan, ia membenarkan pernyataan Luna Maya.

Mbah Mijan juga menambahkan, Ariel sedang dekat dengan daun muda.

"Dilansir dari media online, Luna Maya mengatakan, Ariel Noah sudah 'Move On' dari Sophia Latjuba.

Saya membenarkan, kendati Luna tidak menyebutkan siapa pacar barunya.

Saya lihat Ariel sedang dekat dengan daun muda, Pevita Pearce dan Sophia juga punya pasangan baru tapi..," tulis @mbah_mijan.

Tidak diketahui apa kaitan hubungan Pevita Pearce dalam hal 'move on' nya Ariel ini.

Namun, Mbah Mijan juga mengatakan mantan pacar Ariel, Sophia Latjuba yang sudah memiliki kekasih baru.

Sementara, Ariel baru saja putus dari artis peran Sophia Latjuba.

Kabar putusnya Ariel dan Sophia ini tidak terang-terangan dikatakan oleh mereka berdua.

Sophia Latjuba (Instagram/rmoljakarta)

Namun, pada bulan Januari 2018, foto-foto Ariel sudah tidak tampak di akun Sophia Latjuba, @sophia_latjuba88.

Belum diketahui pasti Sophia menghapus foto vokalis band Noah tersebut. (Tribunwow/Tiffany Marantika)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Luna Maya Ungkap Ariel Noah sudah 'Move On', Mbah Mijan: Ariel Dekat dengan Daun Muda