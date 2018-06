Bikin Bangga! Siswa-siswi SDK Citra Bangsa Kupang Lakukan Hal ini Saat Pentas Seni

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Lexy Manafe

POS-KUPANG.COM|KUPANG--Rupanya, Siswa-siswi SDK Citra Bangsa Kupang, pandai berbahasa Inggris.

Hal ini mereka praktekan saat mengisi acara kegiatan Pentas Seni di sekolah mereka, Rabu (6/6/2018)

Dalam kegiatan tersebut, mereka memperkenalkan anggota tubuh dengan gambar yang mereka bawa.

"This is eye. You can see something from it," ucap seorang siswa dengan lantangnya, saat menjelaskan fungsi dari mata.

Tak hanya itu, para siswi yang membawa rumbai-rumbai berwarna-warni, kemudian menyanyikan lagu tentang anggota tubuh dalam Bahasa Inggris.

Para orangtua siswa, terlihat mengabadikan momen tersebut dengan kamera handphone mereka.

Mesaendik Noeniehitoe, orangtua dari Daniel Noeniehitoe, salah satu siswa yang ikut dalam kegiatan tersebut, mengatakan, sangat bangga terhadapa anaknya.

"Saya bangga dengan anak saya. Harapan saya, melalui kegiata ini, mereka lebih terpacu dalam menyalurkan bakat dan kemampuanbmereka," ungkap Mesaendik.

Tak lupa, ia berterimakasih kepada para guru yang tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik anak mereka hingga bisa menjadi anak yang pintar dan berbakat.

Sementara, orangtua lainnya, Yati Bako, anak dari Falen Bako, mengatakan, sangat senang karena anaknya bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

"Saya cukup bangga dan senang karena mereka bisa dan berani tampil di depan banyak orang," jelas Yati.

Iya berharap para guru, lebih menggali lagi bakat anaknya, dengan meggalakan kegiatan ekstrakulikuler lainnya.(*)