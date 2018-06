Bengkel APPeK Rekomendasikan Agar Penyalagunaan PIP di Kabupaten Kupang Diproses Hukum

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KUPANG--Direktur Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pendampingan Kampung (APPeK) Vinsensius Bureni mengatakan agar penyalagunaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) harus diproses hukum.

Direktur APPeK mengatakan demikian menyusul temuan bahwa belum semua peserta KIP atau penerima PIP mendapatkan dana PIP, dimana terdapat 14 persen yang sudah mencairkan dua kali, 57 persen yang baru mencairkan 1 kali, dan 28,6 persen yang belum sama sekali mencairkan atau mendapatkan dana PIP tersebut.

Untuk satu sampai dua kali pencairan, masih terdapat penerima yang jumlah dananya belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah tiap kategori tingkatan (baru pencairan satu atau satu semester).

Alasan yang diterima ketika ditanyakan sisa dana PIP yang seharusnya diterima, tegas Vinsensius adalah adanya bahwa dana tersebut tidak bisa dicairkan lagi atau "Sudah Hangus" (karena sudah lewat tahun pencairannya).

" Untuk yang terindikasi penyalagunaan, saya rekomendasikan agar itu diproses lebih lanjut dan dilacak. Kalau ada temuan benar bahwa itu disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam hal ini pihak sekolah diproses secara hukum," kata Vinsensius dalam acara presentasi hasil survei PIP di Kabupaten Kupang di In and Out Restaurant, Rabu (6/6/2018).

Vinsensius menambahkan, PIP merupakan program pemerintah yang diperuntukan bagi keluarga yang membutuhkan. Jangan sampai, tegas Vinsen, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik, namun dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik.

" Presiden Jokowi misalnya menyiapkan surga bagi orang susah, tapi yang menjadi penghambatnya malah mereka. Filosofinya seperti itu. Jadi proses hukum. Bila perlu masukan mereka ke penjara supaya tidak ada lagi penyalagunaan PIP," tegas Vinsensius.

Vinsensius menambahkan, dalam sistem keuangan negara, apabila ada keterlambatan atau dalam jangka waktu tertentu belum diapat diselesaikan maka wajib dikembalikan kepada negara.

" Karena hambatannya bukan hanya sekedar hambatan strategis, inikan soal perilaku. Dan ini bukan saja salah dari aspek pengelolaan negara, tapi aspek kepentingan warga ini bermasalah. Kalau yang sudah diplotkan negara untuk kepentingan mereka maka itu menjadi bagian akumulasi dari pemerintah karena itu menjadi hak mereka ," tambah Vinsensius.

Vinsensius berharap, agar dari dinas pendidikan tidak boleh memcampuri urusan tersebut. Jika dinas pendidikan mencampuri, maka pihaknya menegaskan agar penegak hukum dapat menuntaskan kasus tersebut.

Menurutnya, hasil riset Bengkel APPeK merupakan salah satu tanda untuk perlu dilakukannya advokasi. Selain itu, hasil riset juga harus dapat dijadikan oleh penegak hukum sebagai alat indikasi awal penyalagunaan PIP. (*)