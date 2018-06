Pesan Mesum Pesepak Bola. Nikita Sebut Terlalu Lebay. Via: Perempuan Baik Digitukan Gak akan Terima!

Via Vallens - Nikita Mirzani

POS-KUPANG.COM -- Via Vallen yang geram karena diduga mendapat pelecehan oleh pesepak bola terkenal di Indonesia menghiasi judul berita sejumlah media.

Kehebohan ini pun ditanggapi Nikita Mirzani.

Bagi Nikita Mirzani, reaksi Via Vallen terhadap pesan yang dikirimkan sangat berlebihan.

Menurutnya, wanita berhak marah jika dilecehkan secara fisik.

Namun jika sekadar dikirimkan pesan melalui media sosial, bagi Nikita reaksi Via berlebihan.

“Dilecehkan dipegang baru, kalau cuma kayak gitu itu biasa lah, namanya juga laki-laki. Tapi kalau menurut gue, thats so lebay you know,” kata Nikita ditemui di kawasan Tendean, Selasa (5/6/2018), seperti dikutip dari Tribun Seleb.

Artis peran Nikita Mirzani dalam jumpa pers pagelaran wayang orang Srikandi Nekat di Kembang Goela, Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018) (.(KOMPAS.com/Dian Reinis Kumampung ))

Pelecehan yang dikatakan Via Vallen karena pesepak bola itu mengirim kalimat bernada tak sopan ke kotak masuk Instagram pribadi Via.

Sebagai sesama artis, Nikita juga menyebut dirinya pernah mengalami pelecehan.

Terlebih, ia merupakan artis yang dikenal dengan keseksiannya.

“Namanya artis ya, apalagi kan gue terkenal dengan seksinya segala macem, pastilah,” kata ibu dua anak itu.