Pastikan Harga Sembako Stabil Wakil Bupati Agus Boli Inspeksi ke Paris Larantuka

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Feliks Janggu

POS-KUPANG.COM|LARANTUKA- Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Inpres Larantuka Rabu (6/6/2018).

Agus Boli didampingi Pol PP mendatangi satu per satu kios pedagang sembako. Menanyakan harga bawang, bimoli, telur, gula dan beras.

Kepada para pedagang Agus Boli menyampaikan maksud kunjungan yakni mengajak para pedagang sebagai mitra pembangunan agar menolong orang kecil, terutama jelang Idul Fitri.

Agus Boli meminta dukungan pedagang agar tidak menaikan harga sembako selam bulan suci Ramadhan apalagi jelang Hari Raya Lebaran.

Agus Boli setelah menanyakan satu per satu, harga sembako di Larantuka relatif stabil. Harga bawang merah misalnya, Rp.30.000 per kilogram.

Bawang putih Rp.35.0000 per kilogram. Lombok keriting Rp.25.000 per kilogram. Tomat Rp.15.000 per kilogram.

Harga beras berkisar antara Rp.10.000 sampai Rp.11.000 per kilogram.

Agus Boli menyampaikan terimakasih kepada para pedagang telah membantu menjaga kestabilan harga di pasar jelang Lebaran.

Nukan pedagang bawang kepada POS-KUPANG.COM mengatakan harga bawang malah mengalami penurunan. Sejak dua bulan terakhir bawang merah turun dari Rp.35.000 per kilogram menjadi Rp.30.000 per kilogram.

Hal yang sama untuk bawang putih, sebelumnya Rp.40.000 per kilogram turun menjadi Rp.35.000 per kilogram.

"Memang tergantung dari Bima, kalau di sana naik, kita di sini juga pasti naik," kata Nukan. (*)

