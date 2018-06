Via Vallen Dilecehkan Pemain Sepakbola Indonesia. Netizen Ramai-ramai Serbu Instagram Pemain Ini!

POS-KUPANG.COM - Pedangdut Via Vallen baru saja mengalami kejadian kurang mengenakkan.

Pasalnya, pelantun lagu 'Sayang' ini baru saja menceritakan mengenai dirinya yang mendapatkan pesan tidak senonoh.

Via Vallen mendapatkan pesan tersebut melalui Direct Message (DM) Instagram.

Parahnya lagi, pesan tersebut Via dapatkan dari lelaki yang disebutnya sebagai pesepak bola terkenal di Indonesia.

Via Vallen langsung mencurahkan kegeraman melalui Insta Story-nya.

"I want u sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes (saya ingin kamu bernyanyi untuk saya di tempat tidur, menggunakan baju seksi)," tulis Via Vallen pada Insta Story-nya seperti mengulang perkataan pesepak bola tersebut.

Lebih lanjut, wanita asal Surabaya ini mengaku merasa sangat dilecehkan.

"As a singer, i was being humiliated by a famous football player in my country right now (sebagai penyanyi, saya merasa terlecehkan oleh seorang bintang bola terkenal negeri ini, sekarang)," timpal Via Vallen.

Instagram story Via Vallen Tentang Pelecehan Seksual yang Dialaminya

Tidak lama setelah itu, Via Vallen kemudian mengunggah kembali isi percakapannya dengan seorang pesepak bola yang diduga melecehkannya tersebut.

Pada percakapan tersebut, pesepak bola yang disembunyikan identitasnya oleh Via Vallen itu keheranan atas tindakan Via Vallen mengunggah pesan teks yang ia kirimkan tersebut.