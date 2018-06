Tom Cruise Pamerkan Foto Top Gun, Bikin Penggemarnya Penasaran

POS-KUPANG.COM - Para penggemar aktor Tom Cruise masih harus bersabar untuk bisa menyaksikan aksinya dalam sekuel film Top Gun yang berjudul Top Gun: Maverick.

Namun pemeran pilot Pete Mitchell alias Maverick itu mau sedikit berbagi sebuah foto yang menunjukkan suasana shooting film ikonik tersebut.

Foto yang diunggah di akun Twitter-nya, @TomCruise, Jumat (3/5/2018), itu menunjukkan Cruise mengenakan seragam pilot dan memandang sebuah pesawat tempur dari kejauhan.

Foto itu juga mencantumkan tulisan "Feel the need", yang merupakan salah satu kalimat dari film yang melambungkan nama Cruise di Hollywood.

"#Day1," begitu keterangan singkat yang diberikan Cruise untuk foto tersebut.

Film Top Gun dirilis pada 1986. Film itu menampilkan Maverick sebagai karakter utama. Dia dikenal sebagai pilot pemberani dan nekat yang kemudian memacari instrukturnya.

Salah satu kalimat paling kondang dari Top Gun adalah "I feel the need" yang diucapkan Maverick. Bersama rekannnya, Goose, Maverick menambahkan "The need for speed".

Rumor tentang sekuel Top Gun merebak setelah produser Jerry Bruckheimer berbicara dengan Entertainment Tonight pada 2017.

"Maverick adalah karakter ikonik yang juga diciptakan Tom Cruise. Jadi saya rasa kita ingin tahu seperti apa Maverick setelah 30 tahun," kata Bruckheimer ketika itu.

Beberapa waktu kemudian Top Gun dipastikan dibuatkan sekuel. Namun Cruise menegaskan film itu tidak akan menggunakan judul "Top Gun 2".

"Judulnya 'Top Gun: Maverick'. Saya tidak ingin ada angka. Anda juga tidak ingin angka. Anda tidak perlu angka," kata Cruise.

Top Gun: Maverick digarap oleh sutradara Joseph Kosinski dan dijadwalkan rilis pada 12 Juli 2019.