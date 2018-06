Istri Pebulu Tangkis Malaysia ini Disebut Bak Barbie Hidup. Simak Foto-foto Seksinya

BOLASPORT.COM - Pebulu tangkis ganda campuran Malaysia, Chan Peng Soon, diketahui telah berumah tangga.

Chan Peng Soon telah menikah dengan perempuan cantik bernama Ester May May.

Pernikahan antara Chan dan Ester tersebut juga sudah dikaruniai dua anak lucu bernama Milton Chan dan Hana Chan.

Kini, peraih medali perak olimpiade Rio 2016 itu bahkan tengah menanti anak ketiga yang masih dalam kandungan istrinya.

Uniknya, meski tengah mengandung, Ester May May justru terlihat bak boneka Barbie hidup.

Pada salah satu unggahan Instagram terbarunya, istri Chan Peng Soon itu terlihat mengunggah foto selfie dengan wajah full make up.

Baca: Ini Dia Ruselli Hartawan, Pebulu Tangkis Indonesia yang Kalahkan Mantan Pemain Nomor Satu Dunia

Dalam foto tersebut May menggunakan kontak lensa yang membuat matanya semakin indah.

Dipadukan dengan kulit putih alami dan sapuan lipstick merah di bibir, Ester May May membuat orang yang melihat memujinya sebagai Barbie hidup.

"Barbie May," tulis @Karenlai.

"Sungguhan atau boneka ?," tulis akun @mandychang0823.