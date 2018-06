Bae Jin Young Wanna One Cedera Telinga Saat Konser Pertama: One the World

Bae Jin Young Wanna One. Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Tak Sengaja Tabrakan, Bae Jin Young Wanna One Alami Cedera Telinga hingga Nangis, Ini Kondisinya!, http://style.tribunnews.com/2018/06/03/tak-sengaja-tabrakan-bae-jin-young-wanna-one-alami-cedera-telinga-hingga-nangis-ini-kondisinya?page=all. Penulis: Salma Fenty Irlanda Editor: Salma Fenty Irlanda

POS-KUPANG.COM - Bae Jin Young Wanna One dikabarkan mengalami cedera telinga di konser pertama mereka 'One: The World' yang digelar di Gocheok Sky Dome.

Hal tersebut terjadi ketika dirinya tak sengaja bertabrakan dengan member Wanna One yang lain, Ong Seong Woo saat performance.

Akibat insiden ini, Bae Jin Young sempat mengalami pendarahan di telinganya.

Ia bahkan menangis di atas panggung dan membuat penggemar khawatir.

Beruntung, cedera telinga Bae Jin Young dapat teratasi segera sehingga tidak berujung parah.

Menanggapi insiden itu, Bae Jin Young pun buka suara saat hadir di konferensi pers konser tersebut, Minggu (3/6/2018).

"Insiden tersebut bukan merupakan kesalahanku maupun Ong Seong Woo Hyung.

Ini memang biasa terjadi tiba-tiba," ulasnya.

Dia juga membeberkan alasan dirinya menangis di atas panggung.

"Saat itu aku sangat kecewa dengan diriku sendiri.

