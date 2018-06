Amerika Serikat Mendapat Kritik Habis-habisan oleh G7

POS KUPANG. COM - Menteri Keuangan Amerika Serikat Steve Mnuchin menghadapi kritik keras dari para menteri keuangan negara-negara anggota G7 lainnya akibat pengenaan tarif baru kepada produk impor baja dan aluminium.

Saking marahnya negara-negara G7 yang lain, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire sampai memperingkatkan bahwa perang dagang akan segera terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Sementara itu Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He di Beijing demi meredakan ketegangan perdagangan di antara kedua negara.

Presiden AS Donald Trump vis Twitter menegaskan bahwa perdagangan AS telah diremukkan negara-negara lain selama bertahun-tahun.

Dia menyebutkan bahwa tarif baja akan melindungi produsen baja AS yang dia sebut vital bagi keamanan nasional AS. Saat bersamaan Trump mengeluhkan hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan-perusahaan AS di Eropa dan di bagian dunia lainnya, demikian BBC. (*)