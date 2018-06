AWW, V BTS Sukai Anak Perempuan Sung Dong Il. Eit, Jangan Komen Dulu Sebelum Simak Berikut, Yuk!

POS-KUPANG.COM - Ada celetukan yang cukup mengejutkan dilontarkan aktor Sung Dong II. Dalam sebuah interview ternyata salah satu member BTS, V, ngefans dengan anak perempuannya.

Dilansir Grid.ID dari Soompi, dalam sebuah interview Sung Dong Il bercerita tentang anaknya Joon dan Bin.

Dong Il dan kedua anaknya pernah muncul dalam sebuah acara reality show keluarga berjudul Dad Where Are We Going?

Acara tersebut tayang di MBC mulai tahun 2013 sampai 2015.

Dong Il mengatakan, "Aku pernah pergi minum dengan aktor Jo In Sung, Lee Kwang Soo, EXO dan Gong Hyo Jin. Tetapi anak-anakku tidak ada yang mengenal mereka."

"Mereka (para selebriti) jadi merasa tertarik karena Joon dan Bin tidak mengenal mereka."

Ia melanjutkan, "Sekarang putriku sudah kelas 6 SD dan BTS pun juga terkenal.

Aku dipertemukan oleh V dalam sebuah drama.

Ia mengatakan bahwa ia ngefans dengan putriku.

V dan Sung Dong Il bersama Bin (Soompi.com)

Siapa yang tak kenal V BTS?