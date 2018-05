Orang Muda Katolik St. Familia Sikumana Adakan Baksos di Panti Sonaf Manekat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Bertepatan dengan hari raya Waisak tahun 2018, puluhan orang muda yang tergabung dalam wadah OMK Wilayah 5 Paroki St. Familia Sikumana melakukan kunjungan persaudaraan di Panti Asuhan Sonaf Maneka Kupang.

Sekitar 70-an orang muda, laki laki dan perempua itu tiba di Panti Asuhan Sonaf Maneka di Jalan Timor Raya KM11 Kelurahan Lasiana Kupang sekira pukul 10.00 Wita, Selasa (29/5/2018).

Baca: Pilgub NTT, KPU Belum Dapat Laporan Terakhir Perkembangan Perekaman e-KTP

Mereka menumpang sebuah truk milik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT, sebuah mobil angkutan kota dan mobil Kijang Inova hitam.

Saat tiba, mereka disambut oleh pengurus Panyi Asuhan Sonaf Maneka, Maria Imaculata Bulu Manuk, serta beberapa anak panti di depan gerbang panti. Bersama mereka, turut Pastor Paroki St Familia Sikumana RD Primus Chung Lake Pr, serta tiga orang pendamping orang muda dari paroki.

Ketua panitia kegiatan baksos, Jose R D X Da Luz (20) mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud aksi nyata dari kaum muda untuk berbagi bersama orang lain terutama kaum yang membutuhkan.

Senada dengan Jose, Adrianus Samba (24), seorang aktivis OMK yang hadir mengungkapkan kegembiraan bisa hadir dan memberi aksi nyata bersama anak-anak panti asuhan.

"Ini merupakan aksi nyata orang muda katolik yang dilakukan menindaklanjuti kegiatan katekese pada bulan maria," lanjutnya.

Harapannya, anak anak panti asuhan ini dapat terhibur dan memperoleh pengalaman kegembiraan bersama saudara mereka orang muda katolik yang datang berbagi dalam aksi bakti sosial dengan tema "let share love to another".

Sebagai bagian dari pembinaan iman orang muda, kegiatan ini juga mendaat dukungan penuh dari orang tua dan pendmping OMK.