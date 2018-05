Dari Nagita Slavina hingga Raisa, Ini 6 Potret Artis Tanpa Editan. Siapa yang Paling Cantik?

POS-KUPANG.COM - Entah karena iseng atau ingin meluruskan tuduhan kepada masyarakat terkait tuduhan artis tampil tak alami, fotografer ternama Rio atau kerap disapa Riomotret membagikan beberapa foto artis ternama tanpa editan.

Hal tersebut dibagikan pada akun @riomotret.

Bisa dibilang dirinyaa langganan memotret sejumlah artis kenamaan.

Rio mengungkapkan jika banyak netter yang meminta beberapa potret asli para artis langganannya tanpa melalui proses editan.

Berikut 6 potret artis tanpa editan versi Riomotret.

1. Olla Ramlan

Unggahan @riomotret pada 18 Mei 2018 menunjukkan tampilan Olla sangat natural dengan tudung putih menutupi sebagian rambutnya.

'RAW FILE PHOTO, No edit, No retouch and No photoshop just a pretty model, a proper lighting and a GREAT CAMERA @nikonindonesia (Nikon D850)

Model @ollaramlanaufar

Photo by @riomotret @riomotretofficial