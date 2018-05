WOW! All New Honda Vario Mulai Tebar Pesona

All New Honda Vario 125 2018

POS-KUPANG.COM | BEKASI - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan versi terbaru dari Vario 150 dan Vario 125 pada pertengahan April 2018 lalu. Setelah diluncurkan, Vario generasi terbaru ini langsung tebar pesona ke luar Jakarta.

Salah satunya Vario terbaru ini mulai dijual di wilayah Jawa Barat. Daya Adicipta Motora (DAM) selaku distributor utama Honda di Jabar, resmi memperkenalkan Vario 2018 di wilayah penjualannya.

"Kami yakin dengan hadirnya penyegaran yang ada pada All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 dapat diterima dengan baik dan memperkuat pasar skutik Honda di Jabar," jelas Lerri Gunawan General Manager Motorcycle Sales, Marketing & Logistic DAM, dalam keterangan resmi, Minggu (27/5/2018).

Sejak dirilis pertama kali di Indonesia pada September 2006, Vario telah menyentuh angka penjualan dua juta unit di Jabar. Sementara itu, buat Varia generasi terbaru, DAM telah mencatat penjualan mencapai 8.609 unit.

Harga All New Honda Vario 150 ditawarkan dengan empat pilihan warna yaitu warna Exclusive Matte Black, Exclusive Matte Red, Exclusive Matte Silver dan Exclusive White.

Dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Bandung Rp 22.975.000. Sementara itu, All New Honda Vario 125 dijual dengan harga OTR Bandung Rp 19,8 juta buat varian CBS ISS (Idle Stop System), dan Rp 19.125.000 buat varian CBS tanpa ISS. (*)