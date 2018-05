Link Live Streaming Liga Champions: Real Madrid Vs Liverpool, Saksikan Pertandingannya!

POS-KUPANG.COM -- Pemain bintang Liverpool, Mohamed Salah, masih belum bisa berbicara banyak soal peluang timnya juarai Liga Champions.

Kendati demikian, ia sangat berhasarat memenangi trofi paling bergengsi di ajang sepak bola eropa tersebut.

Liverpool akan menghadapi Real Madrid dalam laga bertajuk final Liga Champions pada Sabtu (26/5/2018) atau Minggu pukul 01.45 WIB di Stadion NSC Olimpiyskiy, Kyiv.

Laga tersebut turut menandai kebangkitan Liverpool di kancah Eropa, setelah kali terakhir mencapai final Liga Champions pada 2007 lalu.

Skuat asuhan Juergen Klopp pun memiliki kans untuk mendaratkan trofi Piala/Liga Champions keenam, sejak pertama kali meraihnya musim 1976-1977.

Ambisi bersejarah tersebut memang menghinggapi pikiran skuat The Reds jelang laga melawan Real Madrid.

Namun bintang Liverpool, Mohamed Salah, tak mau ambil pusing terhadap target memenangkan trofi paling bergengsi antarklub di daratan Eropa itu.

"Saya tak tahu harus berkata apa, namun untuk memenangkan Liga Champions itu adalah sesuatu yang berbeda," tutur Salah dikutip BolaSport.com dari laman UEFA.

"Memenangkan Liga Champions adalah sesuatu yang hebat. Bermain di laga final merupakan mimpi yang menjadi kenyataan," ucap Salah menambahkan.

