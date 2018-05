Konser di Indonesia, Celine Dion Bakal Bawa Koki Pribadi, lho!

POS-KUPANG.COM - Penyanyi internasional Celine Dion bakal membawa seorang koki pribadi saat bertandang ke Indonesia untuk menggelar konser.

Pelantun "My Heart Will Go On" ini akan menghibur penggemarnya di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 2018.

"Kalau untuk hotel dia enggak ada requirement khusus. Tapi Celine rencananya akan bawa personal chef," kata pihak promotor CEO PK Entertainment, Peter Harjani, saat ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018) malam.

Menurut Peter, Dion meminta agar di hotel tempatnya tinggal nanti ada satu area untuk kokinya. Semacam dapur khusus tempat sang koki memasak.

"Jadi di hotel tersebut harus disiapkan area dapur khusus untuk chef itu bekerja. Kalau permintaan kamar hotel harus ada apa, tidak ada," kata Peter.

Sedangkan untuk penampilannya, Dion meminta ruang tunggunya di belakang panggung nanti didekor serba putih. Bunga-bunga yang ada di sana tak boleh beraroma.

"Jadi kalau mau pakai flower (dekorasi bunga), enggak boleh bunga yang wangi," ujar Peter. Ia mengatakan, pihaknya tak mengalami kesulitan memenuhi semua permintaan Celine Dion tersebut.

Namun, bagi pihak promotor, tantangannya adalah menjaga kualitas sejumlah produk makanan dan barang-barang lain yang diminta sang diva. "Karena mungkin dia seorang diva jadi harus menggunakan merek-merek tertentu yang mungkin di Indonesia tidak ada.

Jadi ada beberapa barang yang memang harus kami bawa dari luar negeri untuk mencukupi riders Celine Dion," ujar Peter. "Tapi apa yang diminta Celine Dion masih sangat sangat wajar untuk penyanyi sekelas Celine Dion," tambahnya.

Kedatangan Celine Dion ke Indonesia nanti merupakan penampilan pertama Celine Dion di negara ini. Konser tersebut merupakan bagian dari rangkaian tur musim panasnya di kawasan Asia-Pasifik yang bertajuk Celine Dion Live 2018 Tour.

Tempat pertama yang akan disinggahi oleh Celine adalah Tokyo, Jepang pada 26 Juni 2018. Kemudian berlanjut ke Macau, Singapura, Jakarta, Taipei, Manila dan Bangkok. Indonesia merupakan bagian dari tujuh negara yang akan disinggahi oleh Celine Dion. (Kompas.com/Andi Muttya Keteng Pangerang)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Celine Dion Bakal Bawa Koki Pribadi Saat Datang ke Indonesia