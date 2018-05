PMKRI Malaka Pantau Harga Sembako

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM | BETUN - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Calon Cabang Malaka memantau harga sembako di pasar dan beberapa tokoh sembako, Sabtu (26/5/2018).

Pemantauan harga pasar dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga sembako di Pasar Betun yang merupakan pasar harian di Kabupaten Malaka.

Baca: Bagaimana Perkembangan Pencetakan Surat Suara di KPU Nagekeo? Ini Penjelasan Wigbertus Ceme

Ketua PMKRI Calon Cabang Malaka, Maria Ansila Mau kepada wartawan, Sabtu (26/5/2018) mengatakan, PMKRI memantau harga sembako untuk mengetahui perkembangan harga beberapa jenis sembako di Pasar Betun. Pemantauan harga sembako ini juga sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka HUT PMKRI ke-71.

Dari hasil pantuan tersebut, PMKRI melihat harga beras lokal dan beras premium belum mengalami kenaikan.

Harga beras lokal masih Rp 10.000 per kilogram. Harga beras premium merk lonceng masih Rp 12. 000 per kilogram.

Sedangkan harga barang yang mengalami kenaikan yakni telur ayam dari Rp 50.000 per rak menjadi Rp 55.000 per rak. Kemudian, daging ayam dari Rp 18. 000 per kilogram menjadi Rp 23. 000 per kilogram.

Selain itu, harga bawang meningkat. Bawang putih dari Rp 20. 000 per kilogram menjadi Rp 30. 000 per kikogram dan bawang merah dari Rp 15. 000 per kilogram menjadi Rp 30. 000 per kilogram.

Pedagang di Pasar Betun, Imelda Lotu Bau mengatakan, beberapa jenis sembako mengalami kenaikan menjelang hari raya karena permintaan cukup meningkat. Kenaikan harga yang cukup signifikan terjadi pada komoditi cabe. (*)