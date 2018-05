Malam Ini 14 Paduan Suara Dewasa Campuran Tampil pada Pesparani Tingkat Provinsi NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Malam ini, Sabtu (26 /5/2018) sebanyak 14 paduan suara dewasa campuran tampil dalam Pesparani Tingkat Provinsi NTT di Aula El Tari Kupang.

Ke-14 paduan suara ini menyanyikan lagu wajib Dixit Maria. Dari Kabupaten Kupang yang membawakan lagi lagu Pilihan Satukanlah Kami ya Tuhan dengan Diri gen Maria Delima Kefi, lalu Kabupaten Nagekeo dengan lagu pilihan Every Time I Feel the Spirit dengan dirigen Yoseph Resa.

Kabupaten Ngada membawakan lagi pilihan Evry Time I Feel the Spirit dengan dirigen Eulagius NA Woga.

Kota Kupang dengan lagu dengan lagu achieved is the glorious work dengan dirigen Dwi Wahyudi.

Kabupaten Manggarai Barat membawakan lagu pilihan achieved is the glorious work dengan dirigen Kornelis Jony.

Kabupaten Sikka dengan lagu pilihan Evry Time I Feel the Spirit dengan dirigen Blasius Moa.

Kabupaten Belu dengan lagu pilihan achieved is the glorious work dengan dirigen Robie Alberto.

Kabupaten Malaka dengan lagu pilihan Satukanlah Kami ya Tuhan dengan dirigen Oktovianus Taek Laun.

Kabupaten Ende dengan lagu pilihan Achieved is the glorious work dengan dirigen Fransiskus AR Senda.

Kabupaten Alor dengan lagu pilihan Satukanlah Kami ya Tuhan dengan dengan dirigen dengan dirigen Petrus Dagomez Flor.

Kabupaten Lembata dengan lagu pilihan Every Time I Feel the Spirit dengan dirigen Fransiskus

Kabupaten Flores Timur dengan lagu pilihan Every Time I Feel the dengan dirigen Aloys Herin.

Dan Kabupaten Sumba Barat Daya yang membawakan lagu achieved is the glorious work dengan dengan dirigen severino angelus Maveo dan kabupaten sumba Barat dengan lagu pilihan Satukanlah Kami ya Tuhan dengan dirigen imaculata Menteiro. (*)