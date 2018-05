Ini Kendala Panitia Porseni Mipa Undana dalam Pelaksanaan Pertandingan Futsal, Mau Tahu?

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Lexy Manafe.

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pertandingan futsal dalam rangkaian kegiatan Porseni Mipa undana Kupang mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Ditemui POS-KUPANG.COM, di sela pertandingan futsal putra, Sabtu (26/5/2018), ketua panitia, Erwin Alexander Gilbert Mauk, mengatakan, kendala yang dialami adalah jadwal kuliah peserta dengan jadwal pertandingan.

"Kendala yang kami hadapi selama pertandingan futsal dari hari pertama sampai hari ini yaitu masalah jadwal. Banyak jadwal pertandingan berbenturan dengan jadwal kuliah peserrta. Karena itu ada beberapa tim yang minta perubahan jadwal," ungkapnya.

Baca: Duh! Harga Telur di Pasar Naikoten Naik. Berapa Ya?

Menurutnya hal tersebut merupakan tantangan terbesar mereka sebagai panitia.

Diakunya, para panitia harus berusaha keras untuk menyusun kembali jadwal pertandingan setiap kali ada permintaan dari peserta.

"Kami sudah beritahu mereka. Jika jadwal bertabrakan dengan jadwal kuliah maka satu hari sebelumnya sudah harus ada pemberitahuan l, sehingga kami bisa siap," jelasnya.

Erwin menambahkan, sejauh ini sudah ada tiga tim futsal yang mengajukan perubahan jadwal.

Tak hanya itu, lampu penerangan pun menjadi kendala bagi mereka.

"Di lapangan futsal ini tidak ada lampu penerangan, jadi jika ada pertandingan yang lewat dari pukul 18.00 maka kami akan tunda," keluhnya.

Ia juga menginformasikan, untuk hari ini, akan ada 12 pertandingan mulai dari pukul 08.00 sampai 17.10 WIta.

Tim-tim yang akan bertanding adalah NGR Fc vs Nekmese, Jutek Man vs Pangeran'17, PJKR UNC vs Dominion Fc, The Prigan A vs Nana Fc, Mean Ta Ampun vs BWK Fc, Tj Fc vs Flobamora Fc, Oppay Fc vs Sesak Fc, Enjoy vs Afatar'13 Fc, KSMM vs Tj Fc, iMaspika Bagaya vs The Prigan B, Rekam's vs Grazy Fc, dan Kristoforus vs Pangeran'17. (*)