Tega! Tak Cinta Tapi Pangeran Charles Tetap Menikahi Lady Diana, Kenapa?

POS-KUPANG.COM - Benarkah Pangeran Charles tak mencintai Lady Diana? Lalu kenapa dia menikahinya?

Sebuah buku yang mengungkapkan kehidupan pribadi Pangeran Charles segera liris ke pasaran.

Penulis buku kerajaan, Sally Beddel Smith, memilih judul Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life.

Kabarnya, buku tersebut merupakan curahan hati sang pangeran yang dikemas dengan konsep biografi.

Smith menuangkan perasaan Pangeran Charles mengenai pernikahannya dengan Putri Diana dan hubungannya bersama sang mantan kekasih, Camilla Parker-Bowles.

Rumah tangga Pangeran Charles dan Lady Diana semakin tidak harmonis memasuki tahun 1990-an.

Pangeran Charles dan lady Diana dalam resepsi pernikahan pada tahun 1981.

Buku tersebut mengungkapkan, betapa Pangeran Charles merasa tertekan di malam sebelum pernikahannya bersama Putri Diana.

Bahkan, dia mengaku bahwa saat itu dirinya menangis karena masih jatuh cinta dengan Camilla.

Pangeran Charles dan Camilla kali pertama bertemu dan berhubungan pada tahun 1971.