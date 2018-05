Guns N' Roses Tampil Lagi di Indonesia November

POS KUPANG.COM - - Ikon hard rock dunia Guns N'Roses akan kembali menyambangi penggemar di Indonesia dalam rangkaian "Not In This Lifetime Tour".

Grup yang terdiri atas Axl Rose (vocal, piano), Duff McKagan (bass), Slash (lead guitar), Dizzy Reed (keyboard), Richard Fortus (rhythm guitar), Frank Ferrer (drums) dan Melissa Reese (keyboard) itu akan tampil di Jakarta pada 8 November 2018 menurut siaran pers BookMyShow, yang digandeng promotor UnUsUaL Entertainment dan TEM untuk menjual tiket konser.

Tiket konser Guns N'Roses dijual dengan harga mulai sekitar Rp600.000 menurut BookMyShow, portal penjualan tiket bioskop dan acara.

Dengan enam album studio, Guns N' Roses masuk dalam jajaran band yang penting dan berpengaruh dalam sejarah musik.

Rolling Stone menyebut "Not In This Lifetime Tour" grup tersebut sebagai kemenangan kembalinya salah satu band penting dalam sejarah band musik rock.

Terbentuk tahun 1985, Guns N' Roses mengeluarkan debut album studio "Appetite for Destruction" tahun 1987. Album itu menjadi album terlaris di Amerika Serikat, terjual 30 juta kopi di seluruh dunia.

Tahun 1991, band itu mendapat tujuh platinum untuk "Use Your Illusion I" dan "Use Your Illusion II", menduduki dua spot di Billboard Top 200 pada saat diluncurkan.

Dalam satu dasawarsa terakhir, Guns N' Roses telah menjual habis tiket pertunjukan di stadium dan menjadi penampil utama festival seluruh dunia. (*)

