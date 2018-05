Apa Kata Mereka Kalau Cowok Nantangin Merit? INI TIPSNYA!

Ini kata Teeners Pos Kupang:

Rambu Carolin Apriana Bunga

titin bunga (FB)

Nikah bukan persoalan sepele, nikah butuh persiapan, kematangan dan saling kenal. Yang paling penting lebih membangun hubungan di dalam Tuhan.

Mee Lan Evelyn Taka

(Fb) Mee Lan Evelyn Taka

Hati senang kalau diajak pacar jalan-jalan, tetapi nikah tunggu dulu kalau sudah sampai umur 30 tahun, heheheeh.

Cheny Sihaya Wonlele

(Fb) Cheny Sihaya Wonlele

Malming sama pacar rasanya bahagia, kalo tiba-tiba diajak nikah pastinya terkejut. Sebagai cewek pasti kikuk. Tapi melihat kondisi sekarang, mungkin sekitar tiga tahun lagi baru nikah sambil mengumpulkan pundi-pundi rupiah.

Rheta Fernandes

"Oh, My God,"

RHETA Fernandes, mahasiswa semester enam jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan (FKIP), Umiversitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini mengatakan, dirinya pasti kaget sekali jika mendengar permintaan ngajak nikah olehs si dia.

"Oh, my God," katanya.

Rheta mengatakan, dirinya akan menanyakan sejauh mana kemapanan ekonomi, karna ekonomi tentunya akan sangat mendukung kelangsungan hidup berkeluarga.

"Cowok yang ngajak nikah pacarnya harus mapan dong, setidaknya sudah punya rumah, kerjaan dan lain-lain yang bisa menjamin kehidupan berkeluarga nantinya," ungkap Rheta

Nggak mungkin kan di jaman now, kebutuhan hidup kita penuhi dari orang tua melulu.

rheta fernandes

Baca: Ngajak Malming Pasti Mau Kan? Gimana Kalau Ngajak Jadi Pendamping Hidup! Mau Ya?

Baca: Merit Yuk? Emang Dah Kerja Ko!

TIPS :

1. Harus berpikir matang melalui banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk menikah.

2. Atur quality time bersama pasangan, dengan begitu kalian akan saling mengenal lebih dalam.

3. Kejujuran harus dibiasakan dalam hubungan. Itu harga mati Teeners.

4. Siap untuk melengkapi kekurangan dan kelebihan satu sama lain.

Kata Mutiara :

"Seseorang yang mencintaimu karena fisik, maka suatu hari ia juga akan pergi karena alasan fisik tersebut. Seseorang yang menyukaimu karena materi, maka suatu hari ia juga akan pergi karena materi. Tetapi seseorang yang mencintaimu karena hati, ia tidak akan pernah pergi! Karena hati tidak pernah mengajarkan tentang ukuran relatif lebih baik atau lebih buruk."

-Tere Liye -