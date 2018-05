WOW! Nggak Nyangka Ternyata Boyband Legendaris Backstreet Boys Ngefans Berat sama BTS!

POS-KUPANG.COM - Backstreet Boys (BTB), boyband legendaris dunia asal Amerika Serikat sepertinya tak hanya main-main ketika mengaku menjadi fans berat Bangtan Boys (BTS).

Hal ini tampak dari postingan Backstreet Boys di akun Twitternya @backstreetboys, Minggu (20/5/2018).

"We are such huge fans of BTS! (Kami adalah fans berat BTS!)" tulis akun offiscial Backstreet Boys sembari memention akun resmi BTS.

Mereka juga menyertakan hashtag #BTSB yang merupakan gabungan dari BTS dan BTSB.

Dalam foto tersebut, boyband yang beranggotakan Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, dan Kevin Richardson terlihat berpose bebas bersama para member BTS.

Terlihat ketujuh anggota BTS pun tersenyum sumringah di potret tersebut.

Foto tersebut diambil di sela-sela persiapan Billboard Music Awards.

Ini memang bukan kali pertama, Backstreet Boys mengaku sebagai penggemar berat boyband asuhan Big Hit Entertainment tersebut.

Beberapa bulan yang lalu, mereka juga mengungkapkan hal yang sama selama sesi wawancara dengan Twitter.

"Kami penggemar berat BTS, kami menyukai mereka," kata Carter menanggapi sebuah pertanyaan yang diajukan oleh pengguna Twitter, @romvnrogers.

Nick Carter mengatakan, bahwa mereka sudah mendengar beberapa musik BTS yang di-remix oleh Steve Aoki dan belum dirilis.