PM Inggris Tidak Diundang ke Pernikahan Pangeran Harry

Pangeran Harry atau Duke of Sussex tiba dengan pendamping (best man) Pangeran William, Duke of Cambridge, di Kapel St Georges, Windsor Castle, Sabtu (19/5/2018).

POS-KUPANG.COM | LONDON - Pada tengah hari waktu Inggris, Pangeran Harry akan menikahi tunangannya Meghan Markle di Kapel St George's, Windsor sebelum keduanya diarak berkeliling kota, Sabtu (19/5/2018).

Menjelang menikah, Ratu Elizabeth II telah memberi gelar Duke of Sussex untuk Pangeran Harry dan Duchess of Sussex untuk Meghan. Selain itu, Harry yang menempati urutan keenam pewaris tahta Inggris juga mendapatkan gelar Earl of Dumbarton dan Baron Kilkeel.

Sementara itu ribuan orang memadati kota Windsor, bahkan ratusan orang bersedia berkemah di beberapa lokasi demi mendapatkan lokasi terbaik agar bisa menyaksikan sekilas pasangan kerajaan ini.

Sementara itu, dipastikan Pangeran Charles akan mendampingi Meghan Markle menuju ke altar, setelah ayah kandungnya Thomas tak bisa hadir karena masalah kesehatan.

Di malam menjelang pernikahan, Pangeran Harry mengatakan, dia merasa amat santai menjelang hari besar itu. Sedangkan Meghan mengaku merasa amat bahagia.

Cincin kawin Pangeran Harry terbuat dari platinum dengan hiasan ukiran sementara cincin Meghan berbahan emas.

Demikian pernyataan Istana Kensington. Dari sekitar 600 orang undangan yang hadir di Kapel St George's terlihat sejumlah selebriti seperti Oprah Winfrey, George dan Amal Clooney, David dan Victoria Beckham, dan Elton John.

Selain itu juga nampak petenis Serena Williams, bintang televisi James Corden, penyanyi James Blunt, aktor Carrey Mulligan, dan bintang rugby Jonny Wilkinson. Paman Pangeran Harry, Earl Spencer, Duchess of York, dan saudari Duchess of Cambridgs, Pippa Middleton juga hadir di antara undangan. Sedangkan para politisi seperti PM Theresa May tidak diundang karena pernikahan ini tidak dianggap sebagai acara kenegaraan. (*)