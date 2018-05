Menantu Hatta Rajasa Meninggal Dunia. Begini Sosoknya di Mata Hatta Rajasa hingga Penyakitnya!

POS-KUPANG.COM - Keluarga Hatta Rajasa tengah diselimuti kabar duka.

Menantu Hatta Rajasa, Adara Taista, meninggal dunia di Tokyo pada Sabtu (19/5/2018) siang waktu Tokyo.

Adara baru saja menikah dengan anak lelaki Hatta, Rasyid Amrullah Rajasa pada Desember 2017.

Baru beberapa bulan berselang, Hatta dan Rasyid sudah harus kehilangan Adara.

Lalu siapa sebenarnya sosok Adara Taista yang bisa mengikat Rasyid, anak Hatta Rajasa? Berikut fakta selengkapnya.

Adara tak hanya menyandang status ibu rumah tangga.

Rasyid dan Adara

Dirinya diketahui juga sebagai CO-Founder sekaligus managing partner sebuah situs belanja online, Kravelist.

Adara berasal dari Jakarta.

Ia tinggal dan mengenyam pendidikan sekolah atas di ibu kota.

Ia pernah menempuh pendidikan di Sekolah Global Jaya pada 2006.

Adara Taista menyelesaikan studi di The University of New South Wales, Sydney, Australia.