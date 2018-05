7 Hal yang Tak Boleh Dilakukan Meghan Markle Begitu Menyandang Istri Pangeran Inggris

POS-KUPANG.COM -- Meghan Markle akan segera dinikahi oleh Pangeran Harry pada Sabtu ini (19/5/2018) waktu setempat.

Namun rupanya setelah resmi menjadi istri Pangeran, Meghan Markle harus menaati peraturan ketat anggota keluarga Kerajaan.

Ia tak boleh berlaku sebebas mungkin, termasuk meninggalkan kebiasaannya sehari-hari.

Sebelum menikah, Markle telah mulai membuat beberapa perubahan besar untuk Pangeran Tampannya.

Markle, yang sebenarnya Protestan, harus dibaptis dan menjadi anggota Gereja Inggris (Anglican) sebelum menikahi Pangeran Harry, seperti laporan The Telegraph.

Baca: Lihat Penampilan Baru Ashanty. Netizen Geli, Ada yang Bilang Norak dan Mirip Waria

Baca: Lucinta Luna Diundang ke Acara Kopi, Begini Penjelasan Hotman Paris

Baca: 5 Bulan Menikah. Begini Perubahan Menantu Hatta Rajasa dari Pacaran Hingga Setelah Menikah

Menurut New York Post, Markle juga sudah menjual rumahnya di Toronto, Kanada.

Lalu apa lagi ya 'perubahan' yang harus ditaati Markle setelah menikah di St. George's Chapel?

Seperti dilansir dari The List, berikut beberapa hal yang tak boleh dilakukan Markle setelah ia resmi menjadi Her Royal Highness The Duchess of Sussex:

1. Tak Diperkenankan Berselfie

Meghan Markle memperlihatkan kemampuan meracik menu masakan. (Dailymail.co.uk)

Jangan harap kamu bisa melihat foto selfie Pangeran Harry dan Meghan Markle.