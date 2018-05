Wanna One Gelar Konser Perdana di Jakarta. Ingin Tahu Seat Plan hingga Penjualan Tiket, Cek di Sini!

POS-KUPANG.COM - Wannables! Sudah siap bertemu dengan idola kalian!?

Grup idol pria terpopuler saat ini Wanna One akan mengadakan tur dunia yang bertajuk "Wanna One World Tour in Jakarta” pada 15 Juli 2018 di Indonesia.

Konser yang dipromotori oleh IME Indonesia ini akan di gelar di Convention Exhibition (ICE), BSD City.

Tur dunia ini akan menjangkau 13 kota di seluruh dunia yang akan dimulai pada tanggal 1 Juni dengan tiga konser di Seoul Gocheok Sky Dome.

Wanna One adalah boyband Korea Selatan yang dibentukoleh CJ E&M melalui reality show Produce 101 Season 2. Diikuti oleh 101 peserta pelatihan yang mewakili berbagai agensi di Korea, 11 finalis terpilih melalui voting penonton dan diumumkan melalui siaran langsung di televisi.

Grup ini beranggotakan Yoon Ji Sung, Ha Sung Woon, Hwang Minhyun, Ong Seong Wu, Kim Jae Hwan, Kang Daniel, Park JiHoon, Park Woo Jin, Bae Jin Young, Lee Dae Hwi dan Lai Kuan Lin.

Grup ini secara resmi memulai debutnya di sebuah acara berjudul Wanna One Premier Show-Con pada 7 Agustus 2017 dan merilis album 1×1=1 (To Be One) pada 7 Agustus 2017, dengan lagu andalan "Energetic".

Pada tanggal 13 November, mereka merilis album repackage1-1=0 (Nothing Without You), dengan lagu andalan “Beautiful". Dengan total penjualan album pertama dan edisi repackage, Wanna One menjadi grup Kpop pertama yang berhasi lmenjual satu juta kopi untuk album debut mereka.

Pada Februari 2018, Wanna One memposting serangkaian teaser berjudul 2018 Golden Age Begins diikuti dengan dirilisnya lagu spesial berjudul, "I Promise You (I.P.U.)" bersamaan dengan video musiknya.

Baru-baru ini mereka kembali dengan album kedua mereka 0+1=1 (I Promise You) dengan jumlah pre-order melampaui 700.000 kopi, memecahkan rekor yang mereka ciptakan sebelumnya. Album ini dirilispada 19 Maret, dengan lagu andalan "BOOMERANG".