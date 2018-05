Aktor Lee Seo Won Keluar dari Drama & Acara Musik Karena Terlibat Pelecehan Seksual

POS-KUPANG.COM - Adik satu agensi Park Bo Gum dan Song Joong Ki terlibat kasus pelecehan seksual!

Blossom Entertainment telah mengkonfirmasi aktor dan MC acara musik yang diselidiki untuk kasus pelecehan seksual dan mengancam seorang rekan wanita sebenarnya adalah Lee Seo Won.

Pada tanggal 16 Mei, agensi menyatakan, "Kami menemukan bahwa itu adalah sesuatu yang terjadi ketika dia minum dengan kenalan. Kami tidak memiliki alasan atau penjelasan untuk diberikan. Kami menundukkan kepala kami dalam permintaan maaf kepada semua orang. Aktor Lee Seo Won juga mengakui tindakannya dan sangat merenungkan cara ceroboh dan salah dia lakukan terhadap pihak lain dan menyebabkan kekhawatiran bagi banyak orang. Sekali lagi, kami meminta maaf kepada semua orang, dan dia akan dengan setia menindaklanjuti penyelidikan. "

Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Lee Seo Won menjalani penyelidikan polisi pada tanggal 8 untuk wanita B atas kasus pelecehan seksual dan mengancamnya dengan senjata karena telah melakukan penolakan.

Lee Seo Won saat ini adalah host acara musik KBS 'Music Bank', dan dia sebelumnya membintangi drama seperti 'Uncontrollably Fond', 'The Liar and His Lover', dan 'Hospital Ship' serta film 'Man of Will'.

Dia juga pernah berperan di drama tvN mendatang 'About Time'.

Gara-gara kasus ini, dirinya pun didepak dari MC acara 'Music Bank', dan perannya dalam drama 'About Time' akan digantikan dengan aktor lain.

Hal ini tentunya menjadi sorotan netizen Korea.

Netter mengecam aksi tersebut dengan memberikan berbagai komentar.

"Seakan melecehkannya secara seksual tidak cukup buruk, dia mengancamnya dengan senjata ... ck ck, refleksi tidak akan cukup"

"Aku tak habis pikir dia berasal dari agensi dengan orang seperti Cha Tae Hyun, Song Joong Ki, dan Park Bogum .."

"Refleksi ... maksudmu pensiun"

"Tidak percaya dia sangat muda dan melakukan semua itu. Saya melihat tanda-tanda seorang psikopat."

"Tidak perlu refleksi, keluarkan dia selamanya" (Tribunstyle.com/Tisa Ajeng)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Lakukan Pelecehan Seksual, Aktor Lee Seo Won Didepak dari Drama & Acara Musik, Netizen Mengamuk, http://style.tribunnews.com/2018/05/17/lakukan-pelecehan-seksual-aktor-lee-seo-won-didepak-dari-drama-acara-musik-netizen-mengamuk.