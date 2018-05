Aming Dandan Jadi Perempuan, Netter Malah Sebut Dirinya Lebih Cantik dari Lucinta Luna.

POS-KUPANG.COM - Komedian Aming memang dikenal dengan tingkah lucunya yang selalu sukses membuat publik tertawa.

Beberapa waktu lalu, ia pun membuat sebuah video parodi berdandan sebagai wanita yang diduga menyindir Lucinta.

Sontak saja, video parodi itu langsung menuai berbagai reaksi warganet.

Kini, entah disengaja atau tidak, Aming lagi-lagi mengunggah foto-foto yang menyerupai Lucinta.

Foto-foto itu diketahui yang diunggah Aming pada Minggu, (13/5/2018).

Beberapa dari 10 foto-foto itu memang ada dandanan dan pose yang begitu mirip dengan Lucinta.

Apalagi di foto pertama, Aming tampak mengenakan wig panjang cokelat dan menggenakan gaun hitam.

"My loyal teamwerk behind my TRUEST AND INFINITE BEAUTIES!!!

So happy werking together with all of them..its a trully h-artwerk!

I cudnt thx yous more...thx for being countable team fellaaa!!! Tx u tx u all even beyond!

Mana favorit kamuh? So pick ur favest Netizennnn," tulis Aming pada captionnya.