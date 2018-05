Asyik Bahas Kehamilan, Hal Mengerikan Menyembul dari Dada Lucinta Luna. Netter, Silikonnya Pecah?

POS-KUPANG.COM - Pedangdut Lucinta Luna, hingga kini masih saja menjadi bahan perbincangan warganet.

Pasalnya, mulai isu dirinya transgender, hamil hingga melakukan potret maternity, Lucinta seakan menjadi bahan cibiran.

Bahkan, baru-baru muncul seorang netter yang mengungkap fakta yang cukup mengejutkan.

Netter tersebut mengungkap saat Lucinta melakukan operasi silikon.

Akun bernama @dhedysalon itu menyebutkan jika dada Lucinta sempat membusuk hingga bernanah saat melakukan operasi silikon.

"Jgn sombong eh say ... inget t*** Lo pernah busuk dan bernanah gara2 silikon murah?? bentar lagi pantat Lo say udah WARNING tuh ... btr lagi kan puasa kurang2ngn halu nya ya say," tulis netter tersebut.

Hal itu diketahui tim TribunStyle melalui akun @mak.kepo yang mengunggah screenshot tersebut pada Rabu, (9/5/2018).

Instagram/mak.kepo

Isu tersebut, kini rupanya kembali menjadi perbincangan warganet.

Bagaimana tidak, baru-baru ini Lucinta mengunggah sebuah video parodi bersama rekannya Gandhi Fernando.

Video tersebut diunggah Lucinta melalui Instagramnya pada Jumat, (11/5/2018).