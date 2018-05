10 Lagu Taeyeon yang Cocok Didengarkan dalam Segala Suasana. Siap-siap Baper Parah!

POS-KUPANG.COM - Member Girls Generation yang juga bersolo karir ini emang sudah enggak diragukan lagi soal suara dan lagu yang ia nyanyikan.

Setiap lagu yang Taeyeon rilis bisa menggambarkan situasi dan kondisi kita lho, girls! Enggak percaya? Berikut 10 lagu Taeyeon yang cocok didengarkan dalam berbagai suasana:

1. Suasana natal dan tahun baru

This Christmas dari Taeyeon cocok didengarkan bersama keluarga saat sedang berada dalam suasana natal dan tahun baru.

Lagu yang baru saja dirilis ini menceritakan tentang seseorang yang sangat menyukai natal bersama dengan orang yang ia sayangi.

Bagi Taeyeon this Christmas is a dream-like Christmast. I want to remember, the growing trembling at your sweet whispers.

2. Bersama pacar

Saat bersama pacar, kita bisa menyanyikan lagu Starlight untuk memuji pacar kita.

Kita bisa bilang ke pacar kalau dia adalah you’re my stralight, sesuai liriknya.

3. Mengenang seseorang