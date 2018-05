Pangeran Charles Berseloroh Saat Ditanya Persiapan Menyongsong Pernikahan Harry dan Meghan

POS-KUPANG.COM - Hari besar putra bungsunya hanya tinggal seminggu lagi, tetapi tampaknya Pangeran Charles harus berpaca di menit-menit akhir untuk mengejar ketinggalan.

Seperti dilansir DailyMail.co.uk, pada hari terakhir dari tur resminya di Yunani bersama Duchess of Cornwall, Pangeran Charles ditanya oleh reporter "Apakah Anda siap untuk pernikahan?".

Charles dengan bergurau menjawab: 'Apakah kamu pernah siap?'

Seorang anggota masyarakat berteriak, "Halo, Yang Mulia, bagaimana kabarmu?", di mana Charles yang periang menjawab: "Masih hidup."

The Prince of Wales dan Duchess of Cornwall mengunjungi Situs Arkeologi Knossos di Kreta pada hari terakhir dari tur mereka di Yunani.

Dan Camilla menerima sambutan hangat dari sekelompok anak sekolah dengan seorang anak laki-laki memeluk Camila untuk menyambutnya.

Kemudian, pasangan itu mengangkat gelas saat mereka menikmati tur di Pabrik Anggur Lyrarakis.

Pasangan itu disambut di bawah sinar matahari yang cerah pada hari Jumat oleh Profesor John Bennet, direktur Sekolah Inggris di Athena, yang akan memberi mereka tur negara tersebut.

Setibanya mereka, Camilla menerima hadiah berupa bros, sementara Charles diberi sebuah batu bertulis.

Charles akan mengelilingi situs ini, sebelum bergabung dengan acara 'Cooking Like Minoans' dan belajar tentang penelitian yang dilakukan oleh Sekolah Inggris di Athena di Knossos.

Pasangan kerajaan tiba di Yunani untuk kunjungan tiga hari di Yunani, Rabu, setelah berkunjung.

Dan pasangan itu menyenangkan penggemar ketika mereka menggambarkan pernikahan kerajaan minggu depan sebagai 'luar biasa' dan 'khusus'.

Ditanya tentang pernikahan putranya Pangeran Harry dengan Meghan Markle di pasar bunga di Nice kemarin pagi, pewaris takhta berkata: "Sangat luar biasa. Saya yakin ini akan menjadi hari yang sangat istimewa bagi semua orang.

