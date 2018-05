Tinggal 10 Hari Pernikahan, Pangeran Harry Ternyata Belum Ketemu Langsung Ayah Meghan Markle

* Thomas Markle digambarkan sedang membaca berita tentang Pangeran Harry dan putrinya Meghan Markle di Rosarito, Meksiko

* Pria berusia 73 tahun itu tidak pernah bertemu dengan Pangeran Harry, tetapi pasangan itu diduga telah berbicara melalui telepon

* Pensiunan sutradara pencahayaan itu akan mengantarkan putrinya ke pelaminan pada 19 Mei dan dapat menyampaikan sambutan.

POS-KUPANG.COM - Ayah Meghan Markle, Thomas Markle terlihat sedang membaca berita tentang pernikahan Kerajaan di sebuah kafe internet - hanya 10 hari sebelum dia akan mengantarkan putrinya ke pelaminan pada tanggal 19 Mei 2018.

Thomas Markle, 73, terlihat di Rosarito, Meksiko, menjelajahi web untuk informasi tentang Pangeran Harry dan aktris 36 tahun itu.

Pensiunan direktur pencahayaan televisi itu secara teratur mengunjungi kafe internet karena dia tidak mendapatkan koneksi yang kuat di rumahnya.

Tidak diketahui apakah dia melakukan beberapa menit terakhir googling mengenai masa depan calon menantunya, yang belum pernah ia temui.

Dia menghabiskan dua puluh menit untuk menggulirkan berita tentang pasangan kerajaan, termasuk galeri foto pre-wedding ini (DailyMail.com)

Atau mungkin dia sedang mencari inspirasi - dia mungkin akan menyampaikan sambutan setelah putrinya melangsungkan pernikahan 19 Mei ini.

Thomas Markle menghabiskan 20 menit browsing melalui item berita tentang pasangan kerajaan, termasuk galeri foto di situs web majalah Town and Country berjudul 'Prince Harry dan Meghan Markle's Sweetest Moments'.

Penggalan, subjudul 'Pada minggu-minggu menjelang pernikahan kerajaan, kami melihat kembali hubungan mereka' -In the weeks leading up to the royal wedding, we're taking a look back at their relationship', berisi 38 gambar yang menampilkan pasangan itu.