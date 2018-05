Suzuki Akan Launching All New Ertiga, Dihadiri Artis Pendukung Indonesian Idol

Suzuki akan launching mobil All New Ertiga.

Laporan Wartawan POS-KUPANG. COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM|KUPANG--Wah, hanya sisa beberapa hari lagi, Suzuki akan launching mobil All New Ertiga.

Launching ini akan berlangsung di Lippo Plaza Kupang pada Sabtu (26/5/2018) di Lippo Plaza Kupang.

Kegiatan ini dihadiri artis pendukung dari Indonesian Idol yakni Abdul atau Maria.

PIC PT Surya Bahana Mahkota, Musawir pada Rabu (9/5/2018) mengatakan sebagai dealer mobil Suzuki di NTT memberikan kesempatan kepada masyarakat NTT untuk memiliki mobil ini dan sudah membuka open indent sebesar Rp 5 juta rupiah.

Menghadirkan gear terbaru keluarga Indonesia, the new face of urban MPV, All New Ertiga

dengan tampilan baru yang lebih premium lebih panjang lebih lebar dan lebih nyaman dari sebelumya.

'Disertai dengan mesin baru1,5l yang semakin bertenaga tetap irit bahan bakar. All New Ertiga, gear to Gather, "katanya.(*)