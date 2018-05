Top One Lintas Nusantara Community Gathering di Kota Kupang

Foto bersama dengan tim dari Top One di depan distributor yakni Dunia Auto Service di jalan Piet A Tallo, Selasa (8/5/2018).

Laporan REPORTER POS-KUPANG. COM, Hermina Pello

POS-KUPANG. COM|KUPANG--Oli Top One lintas Nusantara dan salah satunya kegiatan lintas Nusantara Community Gathering, ada juga Gathering untuk mekanik yang akan berlangsung pada Selasa (8/5/2018) malam.

Kegiatan ini berlangsung di 20 kota se Indonesia dan Kota Kupang merupakan kota yang terakhir.

Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (8/5/2018). Di kota Kupang comunitas yang ajak untuk ikut gathering Civic Owner Club NTT.

Brand Activation and Public Relations Manager PT Topindo Atlas Asia, Akmeilani yang ditemui di distributor Oli Top One, Dunia Auto Service di jalan Piet A Tallo Kupang mengatakan kegiatan ini diselenggarakan di 20 kota di Indonesia dan Kota Kupang merupakan kota yang terakhir.

Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu distributor untuk mengenalkan oli top one kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelanggan setia yakni serta memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa ada berbagai produk dari oli top one serta mendapatkan masukan dari pengguna Oli Top One.(*)