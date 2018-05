Ternyata Aplikasi Ini Bermanfaat Bagi Orang Lanjut Usia, Lihat Faktanya!

POS-KUPANG.COM--Jika selama ini media sosial dianggap mendatangkan banyak dampak negatif, riset terbaru menemukan dampak positif dari media sosial.

Ya, media sosial disebut dapat membantu orang tua merasa lebih berdaya dan mengurangi risiko kesepian.

Dilansir laman The Indian Express, riset yang diterbitkan dalam jurnal New Media and Society telah membuktikan, media sosial dapat memainkan peran penting dalam mengurangi isolasi.

Selain itu, media sosial juga membuat orang lanjut usia merasa menjadi bagian dari komunitas besar.

"Ini penting, terutama untuk orang lanjut usia yang mungkin tak pernah hidup berpindah," kata S. Shyam Sundar, salah satu periset dalam penelitian itu dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Menurut dia, kondisi ini disebabkan karena orang lanjut usia memiliki kendala mobilitas yang membatasi kemampuan mereka untuk bersosialisasi.

Untuk mendapatkan hasil yang akurat, periset merekrut 200 peserta berusia 60 tahun ke atas, sebagai subjek penelitian. Peneliti juga berteman dengan peserta lewat Facebook.

Jadi, mereka bisa menghitung berapa banyak peserta menggunkan berbagai tool di Facebook selama setahun terakhir.